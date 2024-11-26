Стала «правоохоронницею» при окупантах на Харківщині: жінка отримала вирок

38-річну жінку, яка працювала в окупаційній «міліції» під час захоплення Козачої Лопані, заочно засудили до 14 років увʼязнення.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, під час окупації селища безробітна місцева мешканка добровільно вирішила працювати на ворога. Вона обійняла посаду тимчасово виконуючого обов’язків дільничного інспектора так званого «Територіального відділу міліції смт Козача Лопань».

«Правоохоронниця» оформлювала документи у відповідності до російського законодавства. У судовому засіданні свідки розповіли, що фігурантка проводила «обшуки» за місцями проживання місцевих мешканців, а також носила форму з позначкою «Z», – зазначили у прокуратурі.

На псевдопосаді жінка працювала до 10 вересня 2022 року, а потім разом з окупантами втекла до РФ. Зараз вона перебуває у розшуку, додали правоохоронці.

Суд визнав фігурантку винною за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Їй призначили 14 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на 15 років та з конфіскацією майна.