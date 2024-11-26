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Стала «правоохоронницею» при окупантах на Харківщині: жінка отримала вирок

Суспільство 16:51   26.11.2024
Вікторія Яковенко
Стала «правоохоронницею» при окупантах на Харківщині: жінка отримала вирок Фото: Харківська обласна прокуратура

38-річну жінку, яка працювала в окупаційній «міліції» під час захоплення Козачої Лопані, заочно засудили до 14 років увʼязнення.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, під час окупації селища безробітна місцева мешканка добровільно вирішила працювати на ворога. Вона обійняла посаду тимчасово виконуючого обов’язків дільничного інспектора так званого «Територіального відділу міліції смт Козача Лопань».

«Правоохоронниця» оформлювала документи у відповідності до російського законодавства. У судовому засіданні свідки розповіли, що фігурантка проводила «обшуки» за місцями проживання місцевих мешканців, а також носила форму з позначкою «Z», – зазначили у прокуратурі.

На псевдопосаді жінка працювала до 10 вересня 2022 року, а потім разом з окупантами втекла до РФ. Зараз вона перебуває у розшуку, додали правоохоронці.

Суд визнав фігурантку винною за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Їй призначили 14 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на 15 років та з конфіскацією майна.

Читайте також: Колишній коп працював на ворога: СБУ викрила колаборанта на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річну жінку, яка працювала в окупаційній «міліції» під час захоплення Козачої Лопані, заочно засудили до 14 років увʼязнення.".