Колишній коп працював на ворога: СБУ викрила колаборанта на Харківщині

Після окупації частини Харківської області 61-річний мешканець Куп’янщини почав працювати на ворога, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, раніше чоловік працював у міліції. А після окупації Куп’янська – отримав посаду у МВС РФ.

“Колаборант вів облік співробітників у ввіреному йому підрозділі, відбирав відбитки пальців у осіб, незаконно затриманих співробітниками окупаційного правоохоронного органу, ухвалював рішення щодо проведення досліджень та експертиз за матеріалами перевірок та у кримінальних справах відповідно, а також займався виготовленням ілюстраційного матеріалу до протоколів огляду місця події“, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Після деокупації міста чоловік втік до РФ, додали правоохоронці. Підозру за колабораційну діяльність йому вручили заочно.