Колишній коп працював на ворога: СБУ викрила колаборанта на Харківщині
Після окупації частини Харківської області 61-річний мешканець Куп’янщини почав працювати на ворога, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, раніше чоловік працював у міліції. А після окупації Куп’янська – отримав посаду у МВС РФ.
“Колаборант вів облік співробітників у ввіреному йому підрозділі, відбирав відбитки пальців у осіб, незаконно затриманих співробітниками окупаційного правоохоронного органу, ухвалював рішення щодо проведення досліджень та експертиз за матеріалами перевірок та у кримінальних справах відповідно, а також займався виготовленням ілюстраційного матеріалу до протоколів огляду місця події“, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Після деокупації міста чоловік втік до РФ, додали правоохоронці. Підозру за колабораційну діяльність йому вручили заочно.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, предатель, прокуратура, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 16:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після окупації частини Харківської області 61-річний мешканець Куп’янщини почав працювати на ворога, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".