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Колишній коп працював на ворога: СБУ викрила колаборанта на Харківщині

Події 16:12   20.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Колишній коп працював на ворога: СБУ викрила колаборанта на Харківщині

Після окупації частини Харківської області 61-річний мешканець Куп’янщини почав працювати на ворога, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, раніше чоловік працював у міліції. А після окупації Куп’янська – отримав посаду у МВС РФ.

Колаборант вів облік співробітників у ввіреному йому підрозділі, відбирав відбитки пальців у осіб, незаконно затриманих співробітниками окупаційного правоохоронного органу, ухвалював рішення щодо проведення досліджень та експертиз за матеріалами перевірок та у кримінальних справах відповідно, а також займався виготовленням ілюстраційного матеріалу до протоколів огляду місця події“, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Після деокупації міста чоловік втік до РФ, додали правоохоронці. Підозру за колабораційну діяльність йому вручили заочно.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 16:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після окупації частини Харківської області 61-річний мешканець Куп’янщини почав працювати на ворога, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".