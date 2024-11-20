Бывший коп работал на врага: СБУ вычислила коллаборанта на Харьковщине

После оккупации части Харьковской области 61-летний житель Купянщины начал работать на врага, сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, ранее мужчина работал в милиции. А после оккупации Купянска – получил должность в МФД РФ. Там он начал работать начальником «криминалистического отдела».

«Коллаборант вел учет сотрудников в вверенном ему подразделении, отбирал отпечатки пальцев у лиц, незаконно задержанных сотрудниками оккупационного правоохранительного органа, принимал решение о проведении исследований и экспертиз по материалам проверок и по уголовным делам соответственно, а также занимался изготовлением иллюстративного материала в протоколы осмотра места происшествия», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

После деоккупации города мужчина сбежал в РФ, добавили правоохранители. Подозрение за коллаборационную деятельность ему вручили заочно.