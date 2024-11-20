Бывший коп работал на врага: СБУ вычислила коллаборанта на Харьковщине
После оккупации части Харьковской области 61-летний житель Купянщины начал работать на врага, сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По данным следствия, ранее мужчина работал в милиции. А после оккупации Купянска – получил должность в МФД РФ. Там он начал работать начальником «криминалистического отдела».
«Коллаборант вел учет сотрудников в вверенном ему подразделении, отбирал отпечатки пальцев у лиц, незаконно задержанных сотрудниками оккупационного правоохранительного органа, принимал решение о проведении исследований и экспертиз по материалам проверок и по уголовным делам соответственно, а также занимался изготовлением иллюстративного материала в протоколы осмотра места происшествия», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
После деоккупации города мужчина сбежал в РФ, добавили правоохранители. Подозрение за коллаборационную деятельность ему вручили заочно.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, предатель, прокуратура, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 16:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После оккупации части Харьковской области 61-летний житель Купянщины начал работать на врага, сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".