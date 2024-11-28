Какие новые локации для отдыха вскоре появятся в Харькове, рассказал Терехов

Вскоре в центре Харькова откроют новые локации для отдыха, рассказал мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.

Как передает мэрия, Терехов уточнил, что до войны было много разных проектов, однако начать их помешала полномасштабная война. Теперь же планируют вернуться к идеям и приступить к их реализации.

«В центре Харькова уже скоро появятся новые локации и пешеходная улица. Кроме того, мы будем улучшать и развивать зеленые зоны, а новая застройка не помешает зонам рекреации», – сказал Терехов.