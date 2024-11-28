Какие новые локации для отдыха вскоре появятся в Харькове, рассказал Терехов
Фото: ХГС
Вскоре в центре Харькова откроют новые локации для отдыха, рассказал мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.
Как передает мэрия, Терехов уточнил, что до войны было много разных проектов, однако начать их помешала полномасштабная война. Теперь же планируют вернуться к идеям и приступить к их реализации.
«В центре Харькова уже скоро появятся новые локации и пешеходная улица. Кроме того, мы будем улучшать и развивать зеленые зоны, а новая застройка не помешает зонам рекреации», – сказал Терехов.
Читайте также: Терехов предложил МcDonald’s открыть рестораны в переходах метро Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какие новые локации для отдыха вскоре появятся в Харькове, рассказал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вскоре в центре Харькова откроют новые локации для отдыха, рассказал мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.".