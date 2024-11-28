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Какие новые локации для отдыха вскоре появятся в Харькове, рассказал Терехов

Общество 09:21   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Какие новые локации для отдыха вскоре появятся в Харькове, рассказал Терехов Фото: ХГС

Вскоре в центре Харькова откроют новые локации для отдыха, рассказал мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.

Как передает мэрия, Терехов уточнил, что до войны было много разных проектов, однако начать их помешала  полномасштабная война. Теперь же планируют вернуться к идеям и приступить к их реализации.

«В центре Харькова уже скоро появятся новые локации и пешеходная улица. Кроме того, мы будем улучшать и развивать зеленые зоны, а новая застройка не помешает зонам рекреации», – сказал Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вскоре в центре Харькова откроют новые локации для отдыха, рассказал мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.".