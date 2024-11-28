Які нові локації для відпочинку з’являться в Харкові, розповів Терехов
Фото: ХМР
Незабаром у центрі Харкова відкриють нові локації для відпочинку, розповів мер Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами ХНУРЕ.
Як передає мерія, Терехов уточнив, що до війни було багато різних проєктів, проте розпочати їх завадила повномасштабна війна. Тепер же планують повернутися до ідей та розпочати їхню реалізацію.
“У центрі Харкова вже незабаром з’являться нові локації та пішохідна вулиця. Крім того, ми будемо покращувати та розвивати зелені зони, а нова забудова не заважатиме зонам рекреації“, – сказав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 09:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незабаром у центрі Харкова відкриють нові локації для відпочинку, розповів мер Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами ХНУРЕ.".