Точным ударом по территории РФ: как нацгвардейцы уничтожали оккупантов (видео)

Аэроразведчики 5-ой Слобожанской бригады НГУ заметили группу оккупантов, когда те строили фортификационные сооружения.

Враг укреплял свои позиции на территории РФ, уточнили нацгвардейцы,

«Координаты оккупантов были переданы экипажу FPV-дронов одного из батальонов нашей бригады и было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику», – написали украинские защитники.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

В результате атаки двое военных РФ погибли, еще трое – тяжело ранены.

«Следует отметить, что для уничтожения врага был использован fpv-дрон, который нашей бригаде передали волонтеры», – добавили нацгвардейцы.