Точным ударом по территории РФ: как нацгвардейцы уничтожали оккупантов (видео)
Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ
Аэроразведчики 5-ой Слобожанской бригады НГУ заметили группу оккупантов, когда те строили фортификационные сооружения.
Враг укреплял свои позиции на территории РФ, уточнили нацгвардейцы,
«Координаты оккупантов были переданы экипажу FPV-дронов одного из батальонов нашей бригады и было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику», – написали украинские защитники.
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
В результате атаки двое военных РФ погибли, еще трое – тяжело ранены.
«Следует отметить, что для уничтожения врага был использован fpv-дрон, который нашей бригаде передали волонтеры», – добавили нацгвардейцы.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: нацгвардейцы, НГУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 10:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики 5-ой Слобожанской бригады НГУ заметили группу оккупантов, когда те строили фортификационные сооружения.".