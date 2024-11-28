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Точным ударом по территории РФ: как нацгвардейцы уничтожали оккупантов (видео)

Украина 10:23   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Точным ударом по территории РФ: как нацгвардейцы уничтожали оккупантов (видео) Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Аэроразведчики 5-ой Слобожанской бригады НГУ заметили группу оккупантов, когда те строили фортификационные сооружения.

Враг укреплял свои позиции на территории РФ, уточнили нацгвардейцы,

«Координаты оккупантов были переданы экипажу FPV-дронов одного из батальонов нашей бригады и было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику», – написали украинские защитники.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

В результате атаки двое военных РФ погибли, еще трое – тяжело ранены.

«Следует отметить, что для уничтожения врага был использован fpv-дрон, который нашей бригаде передали волонтеры», – добавили нацгвардейцы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики 5-ой Слобожанской бригады НГУ заметили группу оккупантов, когда те строили фортификационные сооружения.".