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Точним ударом по території РФ: як нацгвардійці знищували окупантів (відео)

Україна 10:23   28.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Точним ударом по території РФ: як нацгвардійці знищували окупантів (відео) Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Аеророзвідники 5-ої Слобожанської бригади НГУ помітили групу окупантів, коли ті зводили фортифікаційні споруди.

Ворог зміцнював свої позиції на території РФ, уточнили нацгвардійці,

Координати окупантів були передані екіпажу fpv-дронів одного з батальйонів нашої бригади та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого враження по противнику“, – написали українські захисники.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Внаслідок атаки двоє військових РФ загинули, ще троє – важко поранені.

“Слід зазначити, що для знищення ворога було використано fpv-дрон, який нашій бригаді передали волонтери”, – додали нацгвардійці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 10:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники 5-ої Слобожанської бригади НГУ помітили групу окупантів, коли ті зводили фортифікаційні споруди.".