Точним ударом по території РФ: як нацгвардійці знищували окупантів (відео)

Аеророзвідники 5-ої Слобожанської бригади НГУ помітили групу окупантів, коли ті зводили фортифікаційні споруди.

Ворог зміцнював свої позиції на території РФ, уточнили нацгвардійці,

“Координати окупантів були передані екіпажу fpv-дронів одного з батальйонів нашої бригади та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого враження по противнику“, – написали українські захисники.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Внаслідок атаки двоє військових РФ загинули, ще троє – важко поранені.

“Слід зазначити, що для знищення ворога було використано fpv-дрон, який нашій бригаді передали волонтери”, – додали нацгвардійці.