Точним ударом по території РФ: як нацгвардійці знищували окупантів (відео)
Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Аеророзвідники 5-ої Слобожанської бригади НГУ помітили групу окупантів, коли ті зводили фортифікаційні споруди.
Ворог зміцнював свої позиції на території РФ, уточнили нацгвардійці,
“Координати окупантів були передані екіпажу fpv-дронів одного з батальйонів нашої бригади та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого враження по противнику“, – написали українські захисники.
Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Внаслідок атаки двоє військових РФ загинули, ще троє – важко поранені.
“Слід зазначити, що для знищення ворога було використано fpv-дрон, який нашій бригаді передали волонтери”, – додали нацгвардійці.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: нацгвардейцы, НГУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 10:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники 5-ої Слобожанської бригади НГУ помітили групу окупантів, коли ті зводили фортифікаційні споруди.".