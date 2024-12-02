РФ штурмовала нашу границу на севере Харьковщины: ISW о ситуации на фронте

Россияне продолжают атаковать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах штурмов сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В целом, ситуация на севере Харьковской области остается контролируемой. СОУ успешно отбили несколько атак РФ на разных участках фронта, пишут в ISW.

«30 ноября и 1 декабря российские войска вели наступательные действия вдоль международной границы к северу от города Харькова в районе Гоптовки и Казачей Лопани и к северо-востоку от города Харькова в районе Старицы, Тихого и Волчанска», – добавили аналитики.

Так же на данный момент развиваются события и на Купянщине. Несмотря на попытки оккупантов прорваться на этом направлении, ВСУ сдерживают атаки россиян. И хотя российские блогеры заявили о продвижении ВС РФ в районе Двуречной, в Институте изучения войны не смогли найти этому подтверждений.

«Российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Купянска вблизи Двуречной и Новомлынска; юго-восточнее Купянска возле Лозовой, Кругляковки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового», – добавили в ISW.