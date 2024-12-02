РФ штурмовала нашу границу на севере Харьковщины: ISW о ситуации на фронте
Россияне продолжают атаковать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах штурмов сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
В целом, ситуация на севере Харьковской области остается контролируемой. СОУ успешно отбили несколько атак РФ на разных участках фронта, пишут в ISW.
«30 ноября и 1 декабря российские войска вели наступательные действия вдоль международной границы к северу от города Харькова в районе Гоптовки и Казачей Лопани и к северо-востоку от города Харькова в районе Старицы, Тихого и Волчанска», – добавили аналитики.
Так же на данный момент развиваются события и на Купянщине. Несмотря на попытки оккупантов прорваться на этом направлении, ВСУ сдерживают атаки россиян. И хотя российские блогеры заявили о продвижении ВС РФ в районе Двуречной, в Институте изучения войны не смогли найти этому подтверждений.
«Российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Купянска вблизи Двуречной и Новомлынска; юго-восточнее Купянска возле Лозовой, Кругляковки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают атаковать на Харьковском и Купянском направлении. О результатах штурмов сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).".