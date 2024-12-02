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РФ штурмувала наш кордон на півночі Харківщини: ISW про ситуацію на фронті

Україна 08:53   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ штурмувала наш кордон на півночі Харківщини: ISW про ситуацію на фронті

Росіяни продовжують атакувати на Харківському та Куп’янському напрямках. Про наслідки штурмів повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Загалом ситуація на півночі Харківської області залишається контрольованою. СОУ успішно відбили кілька атак РФ на різних ділянках фронту, пишуть ISW.

“30 листопада та 1 грудня російські війська вели наступальні дії вздовж міжнародного кордону на північ від міста Харкова в районі Гоптівки та Козачої Лопані та на північний схід від міста Харкова в районі Стариці, Тихого та Вовчанська”, – додали аналітики.

Так само зараз розвиваються події і на Куп’янщині. Попри спроби окупантів прорватися на цьому напрямку, ЗСУ стримують атаки росіян. І хоча російські блогери заявили про просування ЗС РФ у районі Дворічної, в Інституті вивчення війни не змогли знайти цьому підтверджень.

“Російські війська вели наступальні операції на північний схід від Куп’янська поблизу Дворічної та Новомлинська; на південний схід від Куп’янська біля Лозової, Кругляківки, Піщаного, Колісниківки, Загризового”, – додали в ISW.

Читайте також: РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 08:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують атакувати на Харківському та Куп’янському напрямках. Про наслідки штурмів повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".