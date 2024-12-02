«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
Фото: 42-я ОМБр
О том, что противник начал наступать на Харьковщине, передавали бойцы 42-й отдельной механизированной бригады вечером 1 декабря.
К такому развитию событий были готовы, утверждают Силы обороны, атаки РФ отбивают.
«Сегодня противник начал массированные наступательные действия в Харьковской области в зоне ответственности 42 ОМБр», – уточнили украинские защитники.
Видео: 42-я ОМБр
Минимальные подтвержденные потери противника составили:
— 13-200 убитых
— 27-300 раненых
— 2 ед. танки Т-62 уничтожены
— 2 ед. танки Т-62 повреждены
— 2 ед. БМП-3 уничтожено
— 1 БТР поврежден
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: наступ, наступление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 09:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что противник начал наступать на Харьковщине, передавали бойцы 42-й отдельной механизированной бригады вечером 1 декабря.".