Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)

Украина 09:20   02.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео) Фото: 42-я ОМБр

О том, что противник начал наступать на Харьковщине, передавали бойцы 42-й отдельной механизированной бригады вечером 1 декабря.

К такому развитию событий были готовы, утверждают  Силы обороны, атаки РФ отбивают.

«Сегодня противник начал массированные наступательные действия в Харьковской области в зоне ответственности 42 ОМБр», – уточнили украинские защитники.

Видео: 42-я ОМБр

Минимальные подтвержденные потери противника составили:
— 13-200 убитых
— 27-300 раненых
— 2 ед. танки Т-62 уничтожены
— 2 ед. танки Т-62 повреждены
— 2 ед. БМП-3 уничтожено
— 1 БТР поврежден

Читайте также: РФ штурмовала нашу границу на севере Харьковщины: ISW о ситуации на фронте

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 2.12: мужчина отравился угарным газом, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 2.12: мужчина отравился угарным газом, атаки РФ
02.12.2024, 08:26
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
01.12.2024, 17:22
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
01.12.2024, 20:02
Сегодня 2 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 декабря: какой праздник и день в истории
02.12.2024, 06:00
РФ наступает: в Deep State показали, где продвинулся враг на Харьковщине
РФ наступает: в Deep State показали, где продвинулся враг на Харьковщине
02.12.2024, 07:23
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20

Новости по теме:

08:53
РФ штурмовала нашу границу на севере Харьковщины: ISW о ситуации на фронте
08:19
Генштаб: 19 раз атаковал враг на Харьковщине – ситуация в регионе
08:25
ГШ: 25 раз наступали россияне на Купянском направлении, 7 атак на Харьковском
11:18
ВСУ: «42 россиянина уже не придут на украинскую землю» – бои на севере области
07:56
В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани

Вы читали новость: ««Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что противник начал наступать на Харьковщине, передавали бойцы 42-й отдельной механизированной бригады вечером 1 декабря.".