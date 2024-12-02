“Противник почав масовані наступальні дії на Харківщині” – ЗСУ (відео)
Фото: 42-а ОМБр
Про те, що противник почав наступати на Харківщині, передавали бійці 42-ї окремої механізованої бригади увечері 1 грудня.
До такого розвитку подій були готові, стверджують Сили оборони, атаки РФ відбивають.
“Сьогодні противник розпочав масовані наступальні дії на Харківщині в зоні відповідальності 42 ОМБр“, – уточнили українські захисники.
Відео: 42-а ОМБр
Мінімальні підтверджені втрати противника склали:
– 13-200 убитих
– 27-300 поранених
– 2 од. танки Т-62 знищено
– 2 од. танки Т-62 пошкоджені
– 2 од. БМП-3 знищено
– 1 БТР пошкоджено
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: наступ, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 09:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що противник почав наступати на Харківщині, передавали бійці 42-ї окремої механізованої бригади увечері 1 грудня.".