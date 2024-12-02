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“Противник почав масовані наступальні дії на Харківщині” – ЗСУ (відео)

Україна 09:20   02.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Противник почав масовані наступальні дії на Харківщині” – ЗСУ (відео) Фото: 42-а ОМБр

Про те, що противник почав наступати на Харківщині, передавали бійці 42-ї окремої механізованої бригади увечері 1 грудня.

До такого розвитку подій були готові, стверджують Сили оборони, атаки РФ відбивають.

Сьогодні противник розпочав масовані наступальні дії на Харківщині в зоні відповідальності 42 ОМБр“, – уточнили українські захисники.

Відео: 42-а ОМБр

Мінімальні підтверджені втрати противника склали:
– 13-200 убитих
– 27-300 поранених
– 2 од. танки Т-62 знищено
– 2 од. танки Т-62 пошкоджені
– 2 од. БМП-3 знищено
– 1 БТР пошкоджено

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що противник почав наступати на Харківщині, передавали бійці 42-ї окремої механізованої бригади увечері 1 грудня.".