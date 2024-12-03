Прогноз погоды в Харькове и области на 4 декабря: слабый туман, гололед

В среду, 4 декабря, в Харькове и области без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.