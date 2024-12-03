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Прогноз погоды в Харькове и области на 4 декабря: слабый туман, гололед

Погода 20:24   03.12.2024
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 4 декабря: слабый туман, гололед

В среду, 4 декабря, в Харькове и области без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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Прогноз погоды в Харькове и области на 4 декабря: слабый туман, гололед
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 20:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 4 декабря, в Харькове и области без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах местами гололед.".