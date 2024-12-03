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Прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня: слабкий туман, ожеледиця

Погода 20:24   03.12.2024
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 4 грудня: слабкий туман, ожеледиця

У середу, 4 грудня, у Харкові та області без істотних опадів. Слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 20:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 4 грудня, у Харкові та області без істотних опадів. Слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.".