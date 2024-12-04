10 боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ возле Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении, сообщил Генштаб.

Еще одно сражение продолжается.

На Купянском направлении россияне 12 раз атаковали позиции наших подразделений возле Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайской, Зеленого Гая и Лозовой. Десять боев еще продолжаются.