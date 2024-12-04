10 боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ возле Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении, сообщил Генштаб.
Еще одно сражение продолжается.
На Купянском направлении россияне 12 раз атаковали позиции наших подразделений возле Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайской, Зеленого Гая и Лозовой. Десять боев еще продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ возле Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении, сообщил Генштаб.".