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10 боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:29   04.12.2024
Оксана Якушко
10 боев идут сейчас на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ возле Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении, сообщил Генштаб.

Еще одно сражение продолжается.

На Купянском направлении россияне 12 раз атаковали позиции наших подразделений возле Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайской, Зеленого Гая и Лозовой. Десять боев еще продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ возле Волчанска и Глубокого на Харьковском направлении, сообщил Генштаб.".