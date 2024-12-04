10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни п’ять разів штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку, повідомив Генштаб.

Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції наших підрозділів біля Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Десять боїв ще тривають.