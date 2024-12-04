Live
  • Ср 04.12.2024
  • Харків  +0°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.82

10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:29   04.12.2024
Оксана Якушко
10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни п’ять разів штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку, повідомив Генштаб.

Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції наших підрозділів біля Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Десять боїв ще тривають.

Читайте також: Генштаб: чотири населені пункти Харківщини потрапили під авіаудари РФ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
04.12.2024, 17:29
Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо
Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо
04.12.2024, 16:50
Новини Харкова — головне за 4.12: “нова” тривога в місті, удари по області
Новини Харкова — головне за 4.12: “нова” тривога в місті, удари по області
04.12.2024, 17:30
Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)
Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)
04.12.2024, 16:20
У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система (відео)
У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система (відео)
04.12.2024, 15:06
13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов
13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов
04.12.2024, 16:02

Новини за темою:

15:34
Атаки ракетами та КАБами: Синєгубов про наслідки ударів по Харкову (відео)
17:30
Два штурми біля Вовчанська, бій триває на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
17:38
Росіяни отримали по зубах біля трьох сіл на Куп’янщині – Генштаб ЗСУ
08:34
16 разів росіяни атакували на Куп’янському та Харківському напрямках – ГШ ЗСУ
16:54
ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Ви читали новину: «10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни п’ять разів штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку, повідомив Генштаб.".