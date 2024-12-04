10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Росіяни п’ять разів штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку, повідомив Генштаб.
Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції наших підрозділів біля Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Десять боїв ще тривають.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни п’ять разів штурмували позиції ЗСУ біля Вовчанська та Глибокого на Харківському напрямку, повідомив Генштаб.".