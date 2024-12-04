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«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере

Фронт 10:10   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Они будут наступать на Харьков?»: аналитик об активизации РФ на севере

Аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко прокомментировал активность РФ, которую в последнее время замечают на севере Харьковщины.

Сообщают, что за последние сутки россияне стали активнее штурмовать наши позиции в районе Волчанска, Старицы и Тихого, констатировал Коваленко.

«Активизация россиян не только в формате пехотных штурмовых действий, но и, кроме всего прочего, непосредственно, использование механизированных компонентов, за счет которых они пытаются как можно быстрее мобильно прорваться и охватить, выйти или на Северский Донец и, соответственно, на левый берег. Или пересечь реку Волчу – в зависимости от того – это у Старицы-Бугроватки или у Тихого», – отметил аналитик.

При этом, убежден Коваленко, все это не связано с желанием РФ захватить Харьков, а угрозы для города пока что нет.

«Меня сразу начали спрашивать, когда началась активизация: «Не говорит ли это о том, что они будут наступать на Харьков?». Опять же – нет. Основная цель россиян состоит в том, чтобы охватить Волчанск, как они обычно это делают – по нескольким направлениям. Чтобы прорваться, выйти на правый и левый фланг, охватить Волчанск, оккупировать его и после этого продолжить движение на Великий Бурлук. Основная цель оккупантов – именно Великий Бурлук, а не Харьков. Им нужно иметь возможность выхода именно на тыловую зону нашей группировки, Купянской группировки. Именно в этом и была основная цель перформанса, который был этой весной, в мае, и эти наступательные действия в пограничной полосе, где они затормозились до сих пор. Сейчас они после непродолжительной, но все же паузы, вернулись для активизации по расширению флангов», – объяснил Коваленко.

При этом он считает, что ресурсов для того, что значительно расширить зону контроля на этом направлении у россиян нет. Тем более их не хватит для оккупации Харькова. Единственная реальная угроза для города, отметил аналитик, – обстрелы из разных видов оружия.

Видео: OBOZ.UA

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко прокомментировал активность РФ, которую в последнее время замечают на севере Харьковщины.".