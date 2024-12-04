“Вони будуть наступати на Харків?”: аналітик про активізацію РФ на півночі

Аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко прокоментував активність РФ, яку останнім часом помічають на півночі Харківщини.

Повідомляють, що за останню добу росіяни почали активніше штурмувати наші позиції у районі Вовчанська, Стариці та Тихого, констатував Коваленко.

“Активізація росіян не тільки у форматі піхотних штурмових дій, а й, окрім всього іншого, безпосередньо, використання механізованих компонентів, за рахунок яких вони намагаються якомога швидше мобільно прорватися й охопити, вийти або на сіверський Донець і відповідно на лівий берег. Або перетнути річку Вовчу – в залежності від того чи це біля Стариці-Бугруватки або біля Тихого”, – зазначив аналітик.

При цьому, переконаний Коваленко, все це не пов’язано із бажанням РФ захопити Харків, а загрози для міста поки що немає.

“Мене одразу почали питати, коли почалась активізація: “Чи це не говорить про те, що вони будуть наступати на Харків?”. Знову ж таки, – ні. Основна мета росіян полягає в тому, щоб охопити Вовчанськ, як вони зазвичай це роблять – із декількох напрямків. Щоб мати можливість прорватися, вийти на правий та лівий фланг, охопити Вовчанськ, окупувати його і після цього продовжити рух на Великий Бурлук. Основна мета окупантів – саме Великий Бурлук, а не Харків. Їм потрібно мати можливість виходу саме на тилову зону нашого угруповування, Купʼянського угруповування. Саме в цьому і була основна мета того перформансу, який був цієї весни, у травні, і ці наступальні дії у прикордонній смузі, де вони загальмувалися досі. Зараз вони після недовготривалої, але все ж таки паузи, повернулися для активізації по розширенню флангів”, – пояснив Коваленко.

При цьому він вважає, що ресурсів для того, що значно розширити зону контролю на цьому напрямку росіяни не мають. Тим паче їх не вистачить для окупації Харкова. Єдина реальна загроза для міста, зазначив аналітик, – обстріл з різних видів зброї.

Відео: OBOZ.UA