Прогноз погоды в Харькове и области на 5 декабря: гололед и туман

Прогноз погоды на завтра, 5 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Слабый туман🌫, слабый гололед💧❄️.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер восточный⬅️, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем ​​от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Слабый туман🌫, слабый гололед💧❄️.

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер восточный⬅️, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем ​​около 0°.