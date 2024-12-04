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Прогноз погоды в Харькове и области на 5 декабря: гололед и туман

Погода 20:10   04.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 декабря: гололед и туман Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 5 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Слабый туман🌫, слабый гололед💧❄️.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем ​​от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Слабый туман🌫, слабый гололед💧❄️.
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза❄️, днем ​​около 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 20:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".