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Прогноз погоди в Харкові та області на 5 грудня: ожеледиця і туман

Погода 20:10   04.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди в Харкові та області на 5 грудня: ожеледиця і туман

Прогноз погоди на завтра, 5 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫, слабка ожеледь💧❄️.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫, слабка ожеледь💧❄️.

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень близько 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 20:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".