ПВО бьет рекорды на Харьковщине — 3-я ОШБр о результатах за четыре месяца

За четыре месяца силы ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили на Харьковщине рекордное количество вражеских дронов среди всех механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ.

«Десятки российских «Ланцетов», «Орланов», «ZALA», «Supercam» и другие. Это более сотни ударных и разведывательных «крыльев» врага, ставших сбитым в небе металоломом», — сообщили в Telegram-канале бригады.

Видео: 3-я ОШБр