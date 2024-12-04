ПВО бьет рекорды на Харьковщине — 3-я ОШБр о результатах за четыре месяца
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За четыре месяца силы ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили на Харьковщине рекордное количество вражеских дронов среди всех механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ.
«Десятки российских «Ланцетов», «Орланов», «ZALA», «Supercam» и другие. Это более сотни ударных и разведывательных «крыльев» врага, ставших сбитым в небе металоломом», — сообщили в Telegram-канале бригады.
Видео: 3-я ОШБр
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, война, пво, рекорд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За четыре месяца силы ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили на Харьковщине рекордное количество вражеских дронов среди всех механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ.".