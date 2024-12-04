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ППО б’є рекорди на Харківщині – 3-тя ОШБр про результати за чотири місяці

Фронт 14:14   04.12.2024
Вікторія Яковенко
ППО б’є рекорди на Харківщині – 3-тя ОШБр про результати за чотири місяці скриншот

За чотири місяці сили ППО 3-ї окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість ворожих дронів серед усіх механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ.

«Десятки російських «Ланцетів», «Орланів», «ZALA», «Supercam» та інші. Це понад сотня ударних та розвідувальних «крил» ворога, які стали збитим у небі брухтом», – повідомили у телеграм-каналі бригади.

Відео: 3-тя ОШБр

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ППО б’є рекорди на Харківщині – 3-тя ОШБр про результати за чотири місяці»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За чотири місяці сили ППО 3-ї окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість ворожих дронів серед усіх механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ.".