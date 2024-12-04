ППО б’є рекорди на Харківщині – 3-тя ОШБр про результати за чотири місяці

За чотири місяці сили ППО 3-ї окремої штурмової бригади знищили рекордну кількість ворожих дронів серед усіх механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ.

«Десятки російських «Ланцетів», «Орланів», «ZALA», «Supercam» та інші. Це понад сотня ударних та розвідувальних «крил» ворога, які стали збитим у небі брухтом», – повідомили у телеграм-каналі бригади.

Відео: 3-тя ОШБр