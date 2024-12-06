12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине

Жительницу Изюма признали виновной в распространении информации о расположении ВСУ, сообщил Офис Генпрокурора.

С мая по июль 2023 года осужденная через мессенджер передавала агенту РФ сообщения с данными о перемещении и местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харьковской области.

Затем эту информацию получали представители генерального штаба ВС РФ для использования в ходе боевых действий.

Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы.