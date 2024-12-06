Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине

Происшествия 18:41   06.12.2024
Оксана Якушко
12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине

Жительницу Изюма признали виновной в распространении информации о расположении ВСУ, сообщил Офис Генпрокурора.

С мая по июль 2023 года осужденная через мессенджер передавала агенту РФ сообщения с данными о перемещении и местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харьковской области.

Затем эту информацию получали представители генерального штаба ВС РФ для использования в ходе боевых действий.
Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы.

Читайте также: В одном из районов Харькова два дня будут отключать свет: причина и адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В одном из районов Харькова два дня будут отключать свет: причина и адреса
В одном из районов Харькова два дня будут отключать свет: причина и адреса
06.12.2024, 15:46
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
05.12.2024, 19:49
ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW
ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW
06.12.2024, 07:38
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря
06.12.2024, 14:07
Новости Харькова — главное за 6.12: контратаки на севере, День Святого Николая
Новости Харькова — главное за 6.12: контратаки на севере, День Святого Николая
06.12.2024, 16:55
12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине
12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине
06.12.2024, 18:41

Новости по теме:

11:47
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза
08:17
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
11:20
Почти 400 раз обстреляла РФ наши позиции на севере области – ОТГВ «Харьков»
10:22
«Выбили противника из плацдарма»: над правым берегом Оскола – флаги Украины
11:39
ОТГВ «Харьков»: 148 военных РФ ликвидировали ВСУ на севере Харьковщины

Вы читали новость: «12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу Изюма признали виновной в распространении информации о расположении ВСУ, сообщил Офис Генпрокурора.".