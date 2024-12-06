12 лет дали шпионке, «сливавшей» россиянам информацию о ВСУ на Харьковщине
Жительницу Изюма признали виновной в распространении информации о расположении ВСУ, сообщил Офис Генпрокурора.
С мая по июль 2023 года осужденная через мессенджер передавала агенту РФ сообщения с данными о перемещении и местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харьковской области.
Затем эту информацию получали представители генерального штаба ВС РФ для использования в ходе боевых действий.
Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, Изюм, офис генерального прокурора, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 18:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу Изюма признали виновной в распространении информации о расположении ВСУ, сообщил Офис Генпрокурора.".