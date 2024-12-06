12 років дали шпигунці, що зливала росіянам інформацію про ЗСУ на Харківщині
Мешканку Ізюма визнали винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ, повідомив Офіс Генпрокурора.
З травня по липень 2023 року засуджена через месенджер передавала агенту РФ повідомлення з даними про переміщення і місця розташування військової техніки та особового складу ЗСУ у Харківській області.
Потім цю інформацію отримували представники генерального штабу ЗС РФ для використання під час бойових дій.
Жінку засудили до 12 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ізюм, ЗСУ, офис генерального прокурора, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 18:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Ізюма визнали винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ, повідомив Офіс Генпрокурора.".