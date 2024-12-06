12 років дали шпигунці, що зливала росіянам інформацію про ЗСУ на Харківщині

Мешканку Ізюма визнали винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ, повідомив Офіс Генпрокурора.

З травня по липень 2023 року засуджена через месенджер передавала агенту РФ повідомлення з даними про переміщення і місця розташування військової техніки та особового складу ЗСУ у Харківській області.

Потім цю інформацію отримували представники генерального штабу ЗС РФ для використання під час бойових дій.

Жінку засудили до 12 років позбавлення волі.