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12 років дали шпигунці, що зливала росіянам інформацію про ЗСУ на Харківщині

Події 18:41   06.12.2024
Оксана Якушко
12 років дали шпигунці, що зливала росіянам інформацію про ЗСУ на Харківщині

Мешканку Ізюма визнали винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ, повідомив Офіс Генпрокурора.

З травня по липень 2023 року засуджена через месенджер передавала агенту РФ повідомлення з даними про переміщення і місця розташування військової техніки та особового складу ЗСУ у Харківській області.

Потім цю інформацію отримували представники генерального штабу ЗС РФ для використання під час бойових дій.

Жінку засудили до 12 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Ізюма визнали винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ, повідомив Офіс Генпрокурора.".