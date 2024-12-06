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Избили и отобрали 7 тыс. грн: в Харькове четверо юношей получили подозрения

Происшествия 12:39   06.12.2024
Виктория Яковенко
Избили и отобрали 7 тыс. грн: в Харькове четверо юношей получили подозрения Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове ограбили 18-летнего парня. Правоохранители задержали вероятных нападающих.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Холодногорском районе в безлюдном месте. Отмечается, что на пострадавшего напали четверо незнакомцев: нанесли ему телесные повреждения, отобрали 7 тысяч гривен и документы.

Правоохранители задержали вероятных нападающих – ими оказались два 16-летних парня, а также юноши 17 и 18 лет.

Во время обысков у молодых людей изъяли личные вещи и деньги потерпевшего, добавили в полиции.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину докажут, им «светит» до 15 лет тюрьмы.

напали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
напали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ограбили 18-летнего парня. Правоохранители задержали вероятных нападающих.".