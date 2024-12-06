Избили и отобрали 7 тыс. грн: в Харькове четверо юношей получили подозрения

В Харькове ограбили 18-летнего парня. Правоохранители задержали вероятных нападающих.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Холодногорском районе в безлюдном месте. Отмечается, что на пострадавшего напали четверо незнакомцев: нанесли ему телесные повреждения, отобрали 7 тысяч гривен и документы.

Правоохранители задержали вероятных нападающих – ими оказались два 16-летних парня, а также юноши 17 и 18 лет.

Во время обысков у молодых людей изъяли личные вещи и деньги потерпевшего, добавили в полиции.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину докажут, им «светит» до 15 лет тюрьмы.