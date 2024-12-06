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Побили і відібрали 7 тис. грн: у Харкові четверо хлопців отримали підозри

Події 12:39   06.12.2024
Вікторія Яковенко
Побили і відібрали 7 тис. грн: у Харкові четверо хлопців отримали підозри Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові пограбували 18-річного хлопця. Правоохоронці затримали ймовірних нападників.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Холодногірському районі в безлюдному місці. Зазначається, що на потерпілого напали четверо незнайомців: завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали 7 тисяч гривень та документи.

Правоохоронці затримали ймовірних нападників – ними виявилися двоє 16-річних хлопців, а також юнаки 17 і 18 років.

Під час обшуків у молодиків вилучили особисті речі та гроші потерпілого, додали у поліції.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру в розбої. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину доведуть, їм «світить» до 15 років тюрми.

напали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
напали в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пограбували 18-річного хлопця. Правоохоронці затримали ймовірних нападників.".