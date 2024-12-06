Побили і відібрали 7 тис. грн: у Харкові четверо хлопців отримали підозри
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові пограбували 18-річного хлопця. Правоохоронці затримали ймовірних нападників.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Холодногірському районі в безлюдному місці. Зазначається, що на потерпілого напали четверо незнайомців: завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали 7 тисяч гривень та документи.
Правоохоронці затримали ймовірних нападників – ними виявилися двоє 16-річних хлопців, а також юнаки 17 і 18 років.
Під час обшуків у молодиків вилучили особисті речі та гроші потерпілого, додали у поліції.
Правоохоронці повідомили затриманим про підозру в розбої. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Якщо провину доведуть, їм «світить» до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пограбували 18-річного хлопця. Правоохоронці затримали ймовірних нападників.".