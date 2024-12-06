Побили і відібрали 7 тис. грн: у Харкові четверо хлопців отримали підозри

У Харкові пограбували 18-річного хлопця. Правоохоронці затримали ймовірних нападників.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Холодногірському районі в безлюдному місці. Зазначається, що на потерпілого напали четверо незнайомців: завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали 7 тисяч гривень та документи.

Правоохоронці затримали ймовірних нападників – ними виявилися двоє 16-річних хлопців, а також юнаки 17 і 18 років.

Під час обшуків у молодиків вилучили особисті речі та гроші потерпілого, додали у поліції.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру в розбої. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину доведуть, їм «світить» до 15 років тюрми.