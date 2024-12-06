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«Надежно закрепились» – Ахиллес о контратаке ВСУ на севере Харьковщины

Украина 09:40   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Надежно закрепились» – Ахиллес о контратаке ВСУ на севере Харьковщины

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал подробности об успехах СОУ на Харьковском направлении.

«Если говорить о Харьковском направлении – это направление Глубокого, Липецкая громада, Силы обороны за предыдущий период имели успех, выбили противника из занимаемых позиций, надежно закрепились. Враг пытается проводить обратные ударно-штурмовые действия. Но на текущий момент успеха нет. Как следствие, несколько дней назад применил определенное количество легкобронированной техники со штурмовой пехотой с целью оперативного перебрасывания ее на переднюю линию», – отметил Федоренко.

Там временем на линии государственной границы на Харьковщине, где на данный момент нет активных боевых действий, враг наращивает силы ДРГ. Однако, утверждает Федоренко, СОУ вовремя вычисляет и уничтожает их.

«Что касается другого отрезка, это – Купянщина, то ситуация более чем динамичная. Но на текущий момент могу сказать с уверенностью следующее: в районе Новомлинска, это – Двуречная, – СОУ удалось выбить противника из левобережного плацдарма, противник пытался занять их своими ДРГ и своей пехотой. В настоящее время СОУ выполнили поставленные задачи и весь враг был уничтожен», – сказал командир батальона.

Читайте также: ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал подробности об успехах СОУ на Харьковском направлении.".