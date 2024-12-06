“Надійно закріпилися” – Ахіллес про контратаки ЗСУ на півночі Харківщини

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільне. Студія” розповів подробиці про успіхи СОУ на Харківському напрямку.

“Якщо казати про Харківський відтинок – це напрямок Глибокого, Липецька громада. Сили оборони за передній період мали успіх, вибили противника із займаних позицій, надійно закріпилися. Ворог намагається проводити зворотні ударно-штурмові дії. Але на поточний момент успіху немає. Як наслідок, за декілька днів тому застосував певну кількість легкоброньованої техніки зі штурмовою піхотою із ціллю оперативного підкидання її на передню лінію“, – зазначив Федоренко.

Там часом на лінії державного кордону на Харківщині, де зараз немає активних бойових дій, ворог нарощує сили ДРГ. Проте, стверджує Федоренко, СОУ вчасно виявляє та знищує їх.

“Що стосується іншого відтинку, це – Купʼянщина, то ситуація більш, ніж динамічна. Але на поточний момент можу сказати із впевненістю наступне: в районі Новомлинська, це – Дворічна, – СОУ вдалося вибити противника з лівобережного плацдарму, противник намагався зайняти своїми ДРГ і своєю піхотою. На поточний момент СОУ виконали поставлені завдання і весь ворог був знищений”, – сказав командир батальйону.