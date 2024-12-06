Ночью будет снег. Какой будет погода 7 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 7 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшой снег🌨, мокрый снег, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега🌨.

Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Ночью небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега🌨.

Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер юго-восточный↖️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза ❄️, днем ​​0 — 2° тепла.