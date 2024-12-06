Ночью будет снег. Какой будет погода 7 декабря в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 7 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью небольшой снег🌨, мокрый снег, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега🌨.
Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.
По городу: Ночью небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега🌨.
Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер юго-восточный↖️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза ❄️, днем 0 — 2° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 20:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".