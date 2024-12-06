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Вночі сніжитиме. Якою буде погода 7 грудня у Харкові та області

Погода 20:24   06.12.2024
Оксана Якушко
Вночі сніжитиме. Якою буде погода 7 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 7 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі невеликий сніг🌨, мокрий сніг, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу🌨.

Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу🌨.

Вдень без істотних опадів🌤. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер південно – східний↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° морозу❄️, вдень 0 – 2° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 20:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".