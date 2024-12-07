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«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко

Украина 12:10   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко

Есть ли угроза оккупации Харькова и что происходить в районе Казачей Лопани, рассказал аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко на Oboz.ua.

На данный момент рано говорить о том, что на самом деле происходит в районе Казачей Лопани. Аналитик лишь констатировал, что на данный момент там около полутора километра «серой зоны», работают вражеские ДРГ.

«Но мы помним, что в мае они начали наступление на Липецк и Волчанск. Почему не на Харьков? Казалось бы, через Волчанск на Харьков достаточно неудобно выходить, а если сконцентрировать основной удар 20-30 тысяч на Харьковском направлении, почему бы не прорвать нашу оборону на окраинах Харькова? Нет. Россияне очень хорошо понимают, что на Харьков им будет очень проблематично выйти и начать бои – тем ресурсом, который есть в Белгородской области. Поэтому Казачья Лопань – это, в принципе, в первую очередь, кажется перспективно, но, тем не менее, не будет иметь того эффекта, который ожидался. Наступление ради наступления?», – сказал аналитик.

Он добавил, что оккупанты уже попытались бездумно наступать на Волчанском и Липецком направлении. Однако даже за полгода боев ситуация осталась неизменной – враг застрял и не может двигаться дальше.

«Потому пока Харьков может… Ну, я не могу сказать, что Харьков может спать спокойно. Это не тот город, где можно вообще спать спокойно. Террор, постоянный террор, обстрелы будут сохраняться. А вот именно оккупация – нет, минимальные угрозы», – констатировал Коваленко.

А вот на Купянском направлении ситуация несколько другая. И в ближайшее время стоит ожидать активизацию россиян в этой части области.

«Россияне будут давить в ближайшее время на Купянск – бешено и массово тратить такой же ресурс, как и возле Курахова, не жалея человеческий ресурс, а также и механизированный компонент. Тем более не забываем, что это группа войск «Запад». Это – единственная группа войск, в состав которой входит единственная в России первая танковая армия, единственная танковая армия. То есть, это – уникальное подразделение в российских войсках. Поэтому у них этого ресурса достаточно. И действительно, ситуация будет усложняться, это правда. Купянск не имеет ограничений по времени. Если нет ограничений по времени, то в ближайшее время каких-то масштабных, эпических механизированных накатов мы не можем ожидать. Хотя в канун Нового года или в канун инаугурации Дональда Трампа это вполне возможно. Кстати, равно как и попытки россиян форсировать Днепр», – отметил Коваленко.

Он объяснил, что так РФ может попытаться «впечатлить» Трампа – показать, что они достаточны сильны и тем самым усилить свою позицию.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть ли угроза оккупации Харькова и что происходить в районе Казачей Лопани, рассказал аналитик группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко на Oboz.ua.".