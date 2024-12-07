“Не можу сказати, що Харків може спати спокійно” – Коваленко

Чи є загроза окупації Харкова і що відбувається в районі Козачої Лопані, розповів аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко на Oboz.ua.

Наразі рано говорити про те, що насправді відбувається у районі Козачої Лопані. Аналітик лише констатував, що зараз там близько півтора кілометра “сірої зони”, працюють ворожі ДРГ.

“Але ми пам’ятаємо, що у травні вони почали наступ на Липецьк та Вовчанськ. Чому не на Харків? Здавалося б, через Вовчанськ на Харків досить незручно виходити, а якщо сконцентрувати основний удар 20-30 тисяч на Харківському напрямку, то чому б не прорвати нашу оборону на околицях Харкова? Ні. Росіяни дуже добре розуміють, що на Харків їм буде дуже проблематично вийти та розпочати бої – тим ресурсом, який є у Бєлгородській області. Тому Козача Лопань – це, в принципі, в першу чергу, здається перспективно, проте не матиме того ефекту, який очікувався. Наступ заради наступу?”, – акцентував аналітик.

Він додав, що окупанти вже спробували бездумно наступати на Вовчанському та Липецькому напрямкку. Однак навіть за пів року боїв ситуація залишилася незмінною – ворог застряг і не може рухатись далі.

“Тому поки що Харків може… Ну, я не можу сказати, що Харків може спати спокійно. Це не те місто, де можна взагалі спати спокійно. Терор, постійний терор, обстріли будуть зберігатися. А ось саме окупація – ні, мінімальні загрози”, – констатував Коваленко.

А ось на Куп’янському напрямку ситуація дещо інша. І найближчим часом варто очікувати активізації росіян у цій частині області.

“Росіяни давитимуть найближчим часом на Куп’янськ – шалено та масово витрачати такий самий ресурс, як і біля Курахова, не шкодуючи людський ресурс, а також механізований компонент. Тим більше не забуваємо, що це група військ “Захід”. Це єдина група військ, до складу якої входить єдина в Росії перша танкова армія, єдина танкова армія. Тобто це – унікальний підрозділ у російських військах. Тож у них цього ресурсу достатньо. І справді, ситуація ускладнюватиметься, це правда. Куп’янськ не має обмежень у часі. Якщо немає обмежень у часі, то найближчим часом якихось масштабних, епічних механізованих накатів ми не можемо очікувати. Хоча напередодні Нового року чи напередодні інавгурації Дональда Трампа це цілком можливо. До речі, як і спроби росіян форсувати Дніпро”, – зазначив Коваленко.

Він пояснив, що так РФ може спробувати “вразити” Трампа – показати, що вони достатньо сильні і тим самим посилити свою позицію.