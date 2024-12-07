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Отключения электроэнергии 8 декабря: когда на Харьковщине не будет света

Общество 21:48   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Отключения электроэнергии 8 декабря: когда на Харьковщине не будет света

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали об отключениях на Харьковщине, которые будут 8 декабря.

У бытовых потребителей света не будет с 14:00 до 18:00. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применять с 09:00 до 19:00, уточнили энергетики.

Напомним, в «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключения света в области с 7 по 13 декабря.

график света Харьковщина
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали об отключениях на Харьковщине, которые будут 8 декабря.".