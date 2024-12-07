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Відключення електроенергії 8 грудня: коли на Харківщині не буде світла

Суспільство 21:48   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відключення електроенергії 8 грудня: коли на Харківщині не буде світла

У АТ “Харківобленерго” поінформували про відключення світла на Харківщині, які будуть 8 грудня.

У побутових споживачів світла не буде з 14:00 до 18:00. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 09:00 до 19:00, уточнили енергетики.

Нагадаємо, у “Харківобленерго” опублікували графік відключення світла в області з 7 по 13 грудня.

графік світла Харківщина
Фото: АТ “Харківобленерго”

Визначити свою групу можна за  посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 21:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” поінформували про відключення світла на Харківщині, які будуть 8 грудня.".