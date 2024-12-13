ГШ: на Купянском направлении отбиты все штурмы, на Харьковском – идет бой
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня на Харьковском направлении оккупанты вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.
Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении оккупанты вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".