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ГШ: на Купянском направлении отбиты все штурмы, на Харьковском – идет бой

Фронт 16:51   13.12.2024
Виктория Яковенко
ГШ: на Купянском направлении отбиты все штурмы, на Харьковском – идет бой Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении оккупанты вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении оккупанты вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".