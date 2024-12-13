ГШ: на Купянском направлении отбиты все штурмы, на Харьковском – идет бой

Сегодня на Харьковском направлении оккупанты вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, идет один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.

Шесть раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.