ГШ: на Куп’янському напрямку відбиті всі штурми, на Харківському – йде бій

Сьогодні на Харківському напрямку окупанти поблизу Вовчанська намагалися проводити наступальні дії, триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Гранову та Вовчанських Хуторах.

Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили всі ворожі штурми поблизу Колісниківки, Богуславки та Лозової.