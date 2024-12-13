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ГШ: на Куп’янському напрямку відбиті всі штурми, на Харківському – йде бій

Фронт 16:51   13.12.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: на Куп’янському напрямку відбиті всі штурми, на Харківському – йде бій Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні на Харківському напрямку окупанти поблизу Вовчанська намагалися проводити наступальні дії, триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Гранову та Вовчанських Хуторах.

Шість разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили всі ворожі штурми поблизу Колісниківки, Богуславки та Лозової.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку окупанти поблизу Вовчанська намагалися проводити наступальні дії, триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".