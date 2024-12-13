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Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков

Погода 21:55   13.12.2024
Оксана Якушко
Опасную погоду ожидают этой ночью на Харьковщине — предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине ночью 14 декабря сообщил Харьковский региональный центр  гидрометеорологии.

Ночью 14 декабря по области и городу будут сохраняться порывы северо-западного ветра, 15 — 20 м/с.

(I уровень опасности, желтый 🟡).

Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 21:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине ночью 14 декабря сообщил Харьковский региональный центр  гидрометеорологии.".