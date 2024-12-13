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Небезпечну погоду очікують вночі на Харківщині – попередження синоптиків

Погода 21:55   13.12.2024
Оксана Якушко
Небезпечну погоду очікують вночі на Харківщині – попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині вночі 14 грудня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

Вночі 14 грудня по області та місту зберігатимуться пориви 💨 північно – західного вітру, 15 – 20 м/с.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡).

Читайте також: Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 21:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині вночі 14 грудня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".