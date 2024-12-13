Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця

Прогноз погоди на завтра, 14 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень без опадів☀️. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер вночі північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с;

вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° морозу❄️, вдень 2 – 7° морозу❄️.

По місту: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень без опадів.☀️ На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер вночі північно – західний↘️, 7 – 12 м/с; вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.