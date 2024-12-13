Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харків  -6°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця

Погода 19:52   13.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця

Прогноз погоди на завтра, 14 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень без опадів☀️. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер вночі північно – західний↘️, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с;

вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° морозу❄️, вдень 2 – 7° морозу❄️.

По місту: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень без опадів.☀️ На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер вночі північно – західний↘️, 7 – 12 м/с; вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.

Читайте також: Прогноз погоди на 13 грудня у Харкові та області: мороз і сильний вітер

Автор: Оксана Якушко
Популярно
62 родинам захисників з Харківщини дали грошові сертифікати на житло – ХОВА
62 родинам захисників з Харківщини дали грошові сертифікати на житло – ХОВА
13.12.2024, 20:54
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
12.12.2024, 19:42
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП
У Харкові посилили патрулювання з 18:00 до опівночі: коментар голови ГУНП
13.12.2024, 15:33
Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця
Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця
13.12.2024, 19:52
Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи
Новий графік відключень світла на Харківщині: з’явилися підгрупи
13.12.2024, 15:50
Від завтра вуличне освітлення почне працювати у Харкові від 5 ранку
Від завтра вуличне освітлення почне працювати у Харкові від 5 ранку
13.12.2024, 18:42

Новини за темою:

22:02
Прогноз погоди на 13 грудня у Харкові та області: мороз і сильний вітер
19:42
Прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня: дощ, мокрий сніг і туман
19:31
Дощ із мокрим снігом. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області
20:24
Вночі сніжитиме. Якою буде погода 7 грудня у Харкові та області
20:10
Прогноз погоди в Харкові та області на 5 грудня: ожеледиця і туман

Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові та області 14 грудня: мороз і ожеледиця»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 19:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".