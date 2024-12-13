Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харьков  -6°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица

Погода 19:52   13.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков, днем ​​без осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер ночью северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с;
днем юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° мороза❄️, днем ​​2 — 7° мороза❄️.

По городу: Ночью без существенных осадков, днем ​​без осадков. На дорогах гололедица💧❄️.
Ветер ночью северо-западный↘️, 7 — 12 м/с; днем юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° мороза❄️, днем ​​3 — 5° мороза❄️.

Читайте также: Прогноз погоды на 13 декабря в Харькове и области: мороз и сильный ветер

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
Будет другая жизнь в Харькове – Терехов сообщил, что изменится и когда
12.12.2024, 19:42
С завтрашнего дня уличное освещение начнет работать в Харькове с 5 утра
С завтрашнего дня уличное освещение начнет работать в Харькове с 5 утра
13.12.2024, 18:42
Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine
Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine
12.12.2024, 21:39
Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы
Новый график отключений света на Харьковщине: появились подгруппы
13.12.2024, 15:50
Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица
Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица
13.12.2024, 19:52
62 семьям защитников с Харьковщины дали денежные сертификаты на жилье – ХОВА
62 семьям защитников с Харьковщины дали денежные сертификаты на жилье – ХОВА
13.12.2024, 20:54

Новости по теме:

22:02
Прогноз погоды на 13 декабря в Харькове и области: мороз и сильный ветер
19:42
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря: дождь, мокрый снег и туман
19:31
Дождь с мокрым снегом. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области
20:24
Ночью будет снег. Какой будет погода 7 декабря в Харькове и области
20:10
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 декабря: гололед и туман

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 19:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".