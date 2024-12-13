Прогноз погоды в Харькове и области 14 декабря: мороз и гололедица
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без существенных осадков, днем без осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер ночью северо-западный↘️, 7 — 12 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с;
днем юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° мороза❄️, днем 2 — 7° мороза❄️.
По городу: Ночью без существенных осадков, днем без осадков. На дорогах гололедица💧❄️.
Ветер ночью северо-западный↘️, 7 — 12 м/с; днем юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° мороза❄️, днем 3 — 5° мороза❄️.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 19:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".