Враг продвинулся на Купянщине – в DeepState обновили карты
Фото: DeepState
Авторы проекта DeepState сообщают о продвижении россиян около двух населенных пунктов Купянского района.
В частности, по данным аналитиков, оккупанты смогли продвинуться возле Двуречной и Лозовой.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, Купянский район, продвижение, рф;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 21:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта DeepState сообщают о продвижении россиян около двух населенных пунктов Купянского района.".