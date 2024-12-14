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Враг продвинулся на Купянщине – в DeepState обновили карты

Фронт 21:38   14.12.2024
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Купянщине – в DeepState обновили карты Фото: DeepState

Авторы проекта DeepState сообщают о продвижении россиян около двух населенных пунктов Купянского района.

В частности, по данным аналитиков, оккупанты смогли продвинуться возле Двуречной и Лозовой.

продвижение РФ на Харьковщине
скриншот
продвижение РФ на Харьковщине
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта DeepState сообщают о продвижении россиян около двух населенных пунктов Купянского района.".