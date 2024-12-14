Ворог просунувся на Куп’янщині – у DeepState оновили карти
Автори проєкту DeepState повідомляють про просування росіян біля двох населених пунктів Куп’янського району.
Зокрема, за даними аналітиків, окупанти змогли просунутися біля Дворічної та Лозової.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, Купянский район, продвижение, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 21:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту DeepState повідомляють про просування росіян біля двох населених пунктів Куп’янського району.".