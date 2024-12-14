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Ворог просунувся на Куп’янщині – у DeepState оновили карти

Фронт 21:38   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Куп’янщині – у DeepState оновили карти

Автори проєкту DeepState повідомляють про просування росіян біля двох населених пунктів Куп’янського району.

Зокрема, за даними аналітиків, окупанти змогли просунутися біля Дворічної та Лозової.

продвижение РФ на Харьковщине
скриншот
продвижение РФ на Харьковщине
скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 21:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту DeepState повідомляють про просування росіян біля двох населених пунктів Куп’янського району.".