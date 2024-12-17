Когда будет поезд: график движения в метро Харькова можно смотреть в Telegram
Смотреть график движения поездов в метрополитене теперь можно в Telegram. Такая функция появилась в чат-боте «Харьков — твой дом».
В новом разделе доступна схема подземки и график движения, сообщила пресс-служба горсовета.
В начале пользования сервисом необходимо выбрать расписание для будних либо же для выходных дней, далее — одну из трех линий: Холодногорско-заводскую, Салтовскую или Алексеевскую, а после этого — станцию и направление движения.
Расписание поездов доступно для таких временных интервалов: 5:00-8:00, 9:00-12:00, 13:00-16:00 и 17:00-21:00.
«Например, вы хотите узнать расписание движения поездов со станции «Исторический музей» в направлении «Салтовской» на выходные с 9:00 до 12:00. За несколько кликов вы получите точное расписание поездов для этого периода», — разъяснили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 21:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смотреть график движения поездов в метрополитене теперь можно в Telegram. Такая функция появилась в чат-боте «Харьков — твой дом».".