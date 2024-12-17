Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Дивитись графік руху поїздів у метрополітені тепер можна у телеграмі. Така функція з’явилася в чатботі «Харків – твій дім».
У новому розділі доступна схема підземки та графік руху поїздів, повідомила пресслужба міськради.
На початку користування сервісом необхідно обрати розклад для будніх або для вихідних днів, далі – одну з трьох ліній: Холодногірсько-заводську, Салтівську або Олексіївську, а після цього – станцію та напрямок руху.
Розклад поїздів доступний для таких часових інтервалів: 5:00-8:00, 9:00-12:00, 13:00-16:00 та 17:00-21:00.
«Наприклад, ви хочете дізнатися розклад руху поїздів зі станції «Історичний музей» у напрямку «Салтівської» на вихідні з 9:00 до 12:00. За кілька кліків ви отримаєте точний розклад поїздів для цього періоду», – пояснили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 21:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дивитись графік руху поїздів у метрополітені тепер можна у телеграмі. Така функція з’явилася в чатботі «Харків – твій дім».".