Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Четыре медучреждения Харькова реорганизовали. Решение приняли во время сессии горсовета 20 декабря.
«Такая реорганизация будет способствовать созданию сети медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, во время чрезвычайных ситуаций и военного положения», — объяснили в департаменте здравоохранения ХГС.
В частности, городские клинические больницы №7 и 8 присоединили к городской многопрофильной больнице №18, а городскую клиническую детскую больницу №16 и городской клинический роддом №6 — к городской клинической многопрофильной больнице №25. Отмечается, что реорганизация проведена без уменьшения объема предоставляемых населению услуг.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, міськрада, медучреждения, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре медучреждения Харькова реорганизовали. Решение приняли во время сессии горсовета 20 декабря.".