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Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности

Общество 15:50   20.12.2024
Виктория Яковенко
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности Фото: Харьковский горсовет

Четыре медучреждения Харькова реорганизовали. Решение приняли во время сессии горсовета 20 декабря.

«Такая реорганизация будет способствовать созданию сети медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, во время чрезвычайных ситуаций и военного положения», — объяснили в департаменте здравоохранения ХГС.

В частности, городские клинические больницы №7 и 8 присоединили к городской многопрофильной больнице №18, а городскую клиническую детскую больницу №16 и городской клинический роддом №6 — к городской клинической многопрофильной больнице №25. Отмечается, что реорганизация проведена без уменьшения объема предоставляемых населению услуг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре медучреждения Харькова реорганизовали. Решение приняли во время сессии горсовета 20 декабря.".