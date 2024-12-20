Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности

Четыре медучреждения Харькова реорганизовали. Решение приняли во время сессии горсовета 20 декабря.

«Такая реорганизация будет способствовать созданию сети медицинских учреждений, которая будет соответствовать минимальным (базовым) направлениям медицинского обслуживания, в частности, во время чрезвычайных ситуаций и военного положения», — объяснили в департаменте здравоохранения ХГС.

В частности, городские клинические больницы №7 и 8 присоединили к городской многопрофильной больнице №18, а городскую клиническую детскую больницу №16 и городской клинический роддом №6 — к городской клинической многопрофильной больнице №25. Отмечается, что реорганизация проведена без уменьшения объема предоставляемых населению услуг.