Низку медзакладів у Харкові об’єднали: подробиці
Фото: Харківська міськрада
Чотири медзаклади Харкова реорганізували. Рішення ухвалили під час сесії міськради 20 грудня.
«Така реорганізація сприятиме створенню мережі медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану», – пояснили у департаменті охорони здоров’я ХМР.
Зокрема, міські клінічні лікарні №7 і 8 приєднали до міської багатопрофільної лікарні №18, а міську клінічну дитячу лікарню №16 і міський клінічний пологовий будинок №6 – до міської клінічної багатопрофільної лікарні №25. Зазначається, що реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, міськрада, медучреждения, сесія, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири медзаклади Харкова реорганізували. Рішення ухвалили під час сесії міськради 20 грудня.".