Низку медзакладів у Харкові об’єднали: подробиці

Чотири медзаклади Харкова реорганізували. Рішення ухвалили під час сесії міськради 20 грудня.

«Така реорганізація сприятиме створенню мережі медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану», – пояснили у департаменті охорони здоров’я ХМР.

Зокрема, міські клінічні лікарні №7 і 8 приєднали до міської багатопрофільної лікарні №18, а міську клінічну дитячу лікарню №16 і міський клінічний пологовий будинок №6 – до міської клінічної багатопрофільної лікарні №25. Зазначається, що реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.