Успехи РФ в районе Тихого и захват Старицы: в ISW опровергли заявления врага

В сводке 25 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на Харьковском и Купянском направлении.

Один из российских блогеров заявил, что недавно россияне продвинулись в районе Тихого, а также захватили восточную и западную часть Старицы. Тем временем южная часть села остается «серой зоной».

«Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений. Российские войска 23 и 24 декабря вели наступательные операции к северу от Харькова в районе Высокой Яруги и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска», – отметили аналитики.

Тем временем на Купянщине ситуация на фронте не изменилась. Россияне пытались наступать, однако продвинуться не смогли.

«24 декабря Украинская группировка войск «Хортица» сообщила, что украинские войска отразили усиленный механизированный штурм роты на восточном (левом) берегу р. Оскол на Купянском направлении 23 декабря. Группировка войск «Хортица» сообщила, что российские войска вели штурм в две волны, украинские войска уничтожили два танка и одну БМП, а также повредили один танк и восемь БМП», – написали в ISW.