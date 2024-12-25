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Успіхи РФ у районі Тихого та Стариці: в ISW спростували заяви ворога

Україна 09:30   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Успіхи РФ у районі Тихого та Стариці: в ISW спростували заяви ворога

У зведенні 25 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку.

Один із російських блогерів заявив, що нещодавно росіяни просунулися в районі Тихого, а також захопили східну та західну частину Стариці. Тим часом південна частина села залишається “сірою зоною”.

“Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські війська 23 та 24 грудня вели наступальні операції на північ від Харкова в районі Високої Яруги та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська”, – зазначили аналітики.

Тим часом на Куп’янщині ситуація на фронті не змінилася. Росіяни намагалися наступати, проте просунутися не змогли.

“24 грудня Українське угруповання військ “Хортиця” повідомило, що українські війська відобразили посилений механізований штурм роти на східному (лівому) березі р. Оскіл на Куп’янському напрямку 23 грудня. Угруповання військ “Хортиця” повідомило, що російські війська вели штурм у дві хвилі. Українські війська знищили два танки та одну БМП, а також пошкодили один танк та вісім БМП”, – написали в ISW.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 09:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 25 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямах.".