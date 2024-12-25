Успіхи РФ у районі Тихого та Стариці: в ISW спростували заяви ворога
У зведенні 25 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку.
Один із російських блогерів заявив, що нещодавно росіяни просунулися в районі Тихого, а також захопили східну та західну частину Стариці. Тим часом південна частина села залишається “сірою зоною”.
“Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські війська 23 та 24 грудня вели наступальні операції на північ від Харкова в районі Високої Яруги та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська”, – зазначили аналітики.
Тим часом на Куп’янщині ситуація на фронті не змінилася. Росіяни намагалися наступати, проте просунутися не змогли.
“24 грудня Українське угруповання військ “Хортиця” повідомило, що українські війська відобразили посилений механізований штурм роти на східному (лівому) березі р. Оскіл на Куп’янському напрямку 23 грудня. Угруповання військ “Хортиця” повідомило, що російські війська вели штурм у дві хвилі. Українські війська знищили два танки та одну БМП, а також пошкодили один танк та вісім БМП”, – написали в ISW.
Читайте також: Понад чотири тисячі разів вдарила РФ по позиціях ЗСУ – подробиці від ГШ
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, наступ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Успіхи РФ у районі Тихого та Стариці: в ISW спростували заяви ворога»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 09:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 25 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямах.".