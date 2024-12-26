Накануне в пожаре в Основянском районе погиб мужчина: горел частный дом

Смертельный пожар произошел на улице Безлюдовская в Основянском районе, уточнили в облправлении ГСЧС в Харьковской области.

В пожаре погиб 36-летний мужчина, добавили спасатели.

«Площадь горения составила 150 кв. К пожаротушению привлекались 13 спасателей и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается», – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, четыре возгорания накануне произошли из-за вражеских обстрелов Харькова и пригорода. «Прилеты» в городе зафиксировали в Салтовском, Немышлянском, Киевском, Индустриальном, Слободском и Основянском районе.

«Произошли разрушения и повреждения зданий, а также 4 очага возгорания. В частности, в Основянском и Слободском районе города горели 2 частных жилых дома. По предварительным данным, 6 человек пострадали. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы», – написали спасатели.