Накануне в пожаре в Основянском районе погиб мужчина: горел частный дом
Смертельный пожар произошел на улице Безлюдовская в Основянском районе, уточнили в облправлении ГСЧС в Харьковской области.
В пожаре погиб 36-летний мужчина, добавили спасатели.
«Площадь горения составила 150 кв. К пожаротушению привлекались 13 спасателей и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается», – сообщили в ГСЧС.
Кроме того, четыре возгорания накануне произошли из-за вражеских обстрелов Харькова и пригорода. «Прилеты» в городе зафиксировали в Салтовском, Немышлянском, Киевском, Индустриальном, Слободском и Основянском районе.
«Произошли разрушения и повреждения зданий, а также 4 очага возгорания. В частности, в Основянском и Слободском районе города горели 2 частных жилых дома. По предварительным данным, 6 человек пострадали. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы», – написали спасатели.
Читайте также: Мужчину, который хотел заживо сжечь свою жену, взяли под стражу на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Накануне в пожаре в Основянском районе погиб мужчина: горел частный дом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар произошел на улице Безлюдовская в Основянском районе, уточнили в облправлении ГСЧС в Харьковской области.".