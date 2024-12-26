Напередодні в Основ’янському районі загинув чоловік: горів приватний будинок
Смертельна пожежа сталася на вулиці Безлюдівській у Основ’янському районі, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
У пожежі загинув 36-річний чоловік, додали рятувальники.
“Площа горіння склала 150 м кв. До пожежогасіння залучалися 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина загоряння встановлюється”, – повідомили у ДСНС.
Крім того, чотири загоряння напередодні сталися через ворожі обстріли Харкова та передмістя. “Прильоти” у місті зафіксували у Салтівському, Немишлянському, Київському, Індустріальному, Слобідському та Основ’янському районі.
“Сталися руйнації та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема в Основ’янському та Слобідському районах міста горіли 2 приватні житлові будинки. За попередніми даними 6 осіб постраждали. До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби”, – написали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 07:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася на вулиці Безлюдівській у Основ’янському районі, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".