Напередодні в Основ’янському районі загинув чоловік: горів приватний будинок

Смертельна пожежа сталася на вулиці Безлюдівській у Основ’янському районі, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

У пожежі загинув 36-річний чоловік, додали рятувальники.

“Площа горіння склала 150 м кв. До пожежогасіння залучалися 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина загоряння встановлюється”, – повідомили у ДСНС.

Крім того, чотири загоряння напередодні сталися через ворожі обстріли Харкова та передмістя. “Прильоти” у місті зафіксували у Салтівському, Немишлянському, Київському, Індустріальному, Слобідському та Основ’янському районі.

“Сталися руйнації та пошкодження будівель, а також 4 осередки займання. Зокрема в Основ’янському та Слобідському районах міста горіли 2 приватні житлові будинки. За попередніми даними 6 осіб постраждали. До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби”, – написали рятувальники.