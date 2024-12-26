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В Харькове на остановке ограбили мужчину: копы поймали подозреваемого

Общество 15:52   26.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове на остановке ограбили мужчину: копы поймали подозреваемого Фото: ГУНП в Харьковской области

К правоохранителям обратился житель Салтовского района и сообщил, что у него нагло украли мобильный телефон.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло вечером на остановке общественного транспорта. Неизвестный вплотную подошел к 34-летнему мужчине, выхватил из его рук мобильный телефон и сбежал с места происшествия. Потерпевший подробно описал копам мужчины.

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого нападающего. Им оказался 33-летний неоднократно осужденный за совершение имущественных преступлений мужчина, освободившийся из мест отбывания наказания несколько дней назад.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 15:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратился житель Салтовского района и сообщил, что у него нагло украли мобильный телефон.".